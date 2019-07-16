В Якутии примут дополнительные меры безопасности после гибели людей на Лене

ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности будут приняты на водных объектах республики после трагедии в Якутске, унесшей семь жизней, заявил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников на совещании комиссии по ЧС.

По информации, прозвучавшей на совещании, в 2019 году на воде погибли девять жителей Якутии, в том числе трое детей, количество жертв за весь прошлый год - 74. Отмечалось, что с 1 июня по 1 июля на территории республики был объявлен месячник безопасности на водных объектах, с начала года было проведено свыше двух тысяч профилактических рейдов.

"У нас очень короткий период купания. Все решения и рекомендации были приняты, работа на уровне правительства и МЧС проводится. Однако вчерашняя трагедия говорит о том, что мы не дорабатываем. В 2014 году в республике на воде погибло 140 человек, в прошлом году – 74, то есть удалось снизить смертность на водных объектах практически в два раза. Необходимо принять дополнительные меры безопасности, активизировать профилактические рейды МЧС, ГИМС, администраций на местах. Выезжать, смотреть, предупреждать!" - сказал Колодезников.

После совещания журналисты спросили его, будет ли в Якутске объявлен траур. "Думаю, что это решение за городским округом. Действительно, гибель достаточно большая по численности", - ответил Колодезников.