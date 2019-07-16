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РИА Новости

В Тулуне завершили разбор завалов от паводка

08:22
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа завершили разбор завалов в городе Тулун Иркутской области, который наиболее пострадал в результате паводка, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.
"Работы были начаты 5 июля. Всего подразделения военного округа очистили от последствий паводка 57 гектаров – весь назначенный участок. Военнослужащие разобрали завалы и убрали мусор с улиц, муниципальных земель и подворий", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что по заявкам местных жителей инженеры разобрали более 40 аварийных и принесенных течением домов. Для эффективной работы использовались грейдеры, самосвалы, экскаваторы, которые были переброшены в Иркутскую область из соседних сибирских регионов, пояснили в ведомстве.
К ликвидации последствий паводка привлечено более тысячи военнослужащих. Военные очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, разбирают завалы и прокладывают дороги. Штаб по управлению группировкой развернут в Тулуне.
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Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. Подтоплены и повреждены почти 11 тысяч домов, 11 мостов и 48 участков дорог, множество объектов здравоохранения, образования и культуры. Наибольшему влиянию стихии подверглись города Тулун и Нижнеудинск. От паводка пострадали 38 тысяч человек, 25 найдены погибшими. Ведутся поиски 8 человек: трое из них пропали в Тулунском районе, четверо – в Нижнеудинском, один – в Тайшетском.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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