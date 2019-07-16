В Тулуне завершили разбор завалов от паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа завершили разбор завалов в городе Тулун Иркутской области, который наиболее пострадал в результате паводка, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.

"Работы были начаты 5 июля. Всего подразделения военного округа очистили от последствий паводка 57 гектаров – весь назначенный участок. Военнослужащие разобрали завалы и убрали мусор с улиц, муниципальных земель и подворий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по заявкам местных жителей инженеры разобрали более 40 аварийных и принесенных течением домов. Для эффективной работы использовались грейдеры, самосвалы, экскаваторы, которые были переброшены в Иркутскую область из соседних сибирских регионов, пояснили в ведомстве.

К ликвидации последствий паводка привлечено более тысячи военнослужащих. Военные очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, разбирают завалы и прокладывают дороги. Штаб по управлению группировкой развернут в Тулуне.