В Тулуне завершили разбор завалов от паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа завершили разбор завалов в городе Тулун Иркутской области, который наиболее пострадал в результате паводка, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.
"Работы были начаты 5 июля. Всего подразделения военного округа очистили от последствий паводка 57 гектаров – весь назначенный участок. Военнослужащие разобрали завалы и убрали мусор с улиц, муниципальных земель и подворий", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по заявкам местных жителей инженеры разобрали более 40 аварийных и принесенных течением домов. Для эффективной работы использовались грейдеры, самосвалы, экскаваторы, которые были переброшены в Иркутскую область из соседних сибирских регионов, пояснили в ведомстве.
К ликвидации последствий паводка привлечено более тысячи военнослужащих. Военные очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, разбирают завалы и прокладывают дороги. Штаб по управлению группировкой развернут в Тулуне.
Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. Подтоплены и повреждены почти 11 тысяч домов, 11 мостов и 48 участков дорог, множество объектов здравоохранения, образования и культуры. Наибольшему влиянию стихии подверглись города Тулун и Нижнеудинск. От паводка пострадали 38 тысяч человек, 25 найдены погибшими. Ведутся поиски 8 человек: трое из них пропали в Тулунском районе, четверо – в Нижнеудинском, один – в Тайшетском.