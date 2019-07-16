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РИА Новости

Роскачество оценило антивирусные программы для компьютеров

08:11
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© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
Мужчина сидит за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Встроенные антивирусные программы для устройств на Mac и Windows оказались менее эффективны, чем антивирусы сторонних производителей, показало исследование, проведенное Роскачеством совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing).
В ходе исследования эксперты оценили способность антивирусов противостоять вредоносным программам, удобство в использовании, сколько ресурсов понадобится для их использования, и определили топ-5 антивирусов для обеих операционных систем. Как следует из сообщения Роскачества по результатам исследования, встроенные антивирусы Мас ОС и Windows не вошли в топ-5 лучших антивирусов для этих операционных систем.
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"Что касается встроенной защиты от вирусов macOS, она вновь оказалась на последнем месте рейтинга, как и в прошлом году. При этом ее общий балл снизился, так как в этот раз она проявила себя хуже, не остановив почти ни одного вируса", - говорится в сообщении Роскачества.
"Установленная по умолчанию программа Windows улучшила свои показатели в сравнении с результатами испытаний прошлого года, достойно показав себя в тесте защиты от угроз из интернета и остановив все вирусы-вымогатели", - отмечается в сообщении.
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Исследование антивирусов проводилось в течение 2018 года. Эксперты международных лабораторий собрали в 40 точках мира свежие версии вредоносных программ, которые находились в интернете на момент проведения исследования, и испытали на них антивирусы.
Для тестирования антивирусов экспертами было выбрано 35 программ 19 производителей (в исследование были включены как платные, так и бесплатные версии): 10 из них – для оперативной системы МасOS, 25 – для Windows. Все антивирусы проверялись по 365 показателям качества и безопасности по трем категориям: эффективность защиты от вредоносных программ (65% от общей оценки), удобство использования (25% от общей оценки) и потребление ресурсов (10%). Каждый продукт с помощью лабораторных инструментов исследовался на способность бороться с различными видами вирусов, "червей" и троянскими программами.
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"Ежегодно появляется более 90 миллионов различных вредоносных программ, которые распространяются по множеству каналов, чаще – через почтовые сервисы. Наиболее распространенными типами вирусов являются трояны, программы-шифровальщики и программы-шпионы. Заражение вирусом может привести к потере персональных и платежных данных, которое чревато вымогательством денежных средств, а также полной потерей работоспособности компьютера или даже локальной сети", – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.
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