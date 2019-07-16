"Океан" примет 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области

"После объявления режима чрезвычайной ситуации в Приангарье Всероссийский детский центр "Океан" незамедлительно выступил с инициативой принять детские делегации Иркутской области на реабилитацию... На смене ребят ждёт насыщенная программа, мероприятия на свежем воздухе, соревнования в спортивных комплексах, пятиразовое питание", - говорится в сообщении.

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. Подтоплены и повреждены почти 11 тысяч домов, 11 мостов и 48 участков дорог, множество объектов здравоохранения, образования и культуры. Наибольшему влиянию стихии подверглись города Тулун и Нижнеудинск. От паводка пострадали 38 тысяч человек, 25 найдены погибшими. Ведутся поиски 8 человек: трое из них пропали в Тулунском районе, четверо – в Нижнеудинском, один – в Тайшетском.