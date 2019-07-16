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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

07:48
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы. Архивное фото
Панорама Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня небольшие дожди и грозы ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице прогреется до 21 градуса тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ожидаем преимущественно облачную погоду. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, местами не исключены и грозы. Температура максимальная в мегаполисе 19-21, по области от 18 до 23", - сказал Синенков.
Метеоролог добавил, что ветер будет юго-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, при грозе ветер будет порывистый.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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