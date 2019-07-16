Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T09:50Z
https://ria.ru/20190716/1556558642.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

У берегов Англии обнаружили гигантскую медузу размером с человека

07:28
8756
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Телеведущая интернет-канала Lizzie Daly Wildlife TV Лиззи Дейли сфотографировала у побережья Великобритании гигантскую медузу, сообщает The Washington Post.
По информации издания, Дейли занималась дайвингом в Фалмуте и внезапно заметила морского обитателя, который был ростом с нее.
Как отмечают биологи, размеры бочковой медузы в основном не превышают 40 сантиметров в диаметре, однако она может достигать полутора метров в диаметре и 35 килограммов в весе.
Обычно это животное обитает в северо-восточной части Атлантического океана, а также в Черном, Азовском, Средиземном и Адриатическом морях.
Гигантский кальмар, найденный недалеко от Веллингтона, Новая Зеландия
27 августа 2018, 10:36
"Мне будут сниться кошмары". В Новой Зеландии нашли гигантского кальмара
50641022
Обсудить 3
ВеликобританияРИА НаукаВ мире
Рекомендуем
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
РИА
Новости
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Stratfor назвала "слабые стороны" C-400
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Глава СК назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества
Лента
новостей
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции приземлился десятый самолет с компонентами С-400
Вадим Рабинович
Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
На Чукотке полыхают природные пожары на площади в 14 тысяч гектаров
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Ни пути, ни пояса: как США остановят экономическую экспансию Китая
Мария Мотузная. Архивное фото
Барнаульская студентка, которую судили за мемы, вернулась в Россию
Вид на Анкару. Архивное фото
Турция ответила на санкции Евросоюза
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
Минтруд прокомментировал перенос выходных в 2020 году
Пассажирка на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер
Эксперты рассказали, как выглядит типичный пассажир российского поезда
Спутниковый снимок военной базы Зона 51 в американском штате Невада
Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23Симоньян посмеялась над CNN из-за их материала о связи Ассанжа с RT
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:47В Чечне назвали предварительную причину крушения легкомоторного самолета
09:39СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне
Лента новостейМолния