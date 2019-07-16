У берегов Англии обнаружили гигантскую медузу размером с человека

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Телеведущая интернет-канала Lizzie Daly Wildlife TV Лиззи Дейли сфотографировала у побережья Великобритании гигантскую медузу, Телеведущая интернет-канала Lizzie Daly Wildlife TVсфотографировала у побережья Великобритании гигантскую медузу, сообщает The Washington Post.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV — Lizzie Daly (@LizzieRDaly) 14 июля 2019 г.

По информации издания, Дейли занималась дайвингом в Фалмуте и внезапно заметила морского обитателя, который был ростом с нее.

Как отмечают биологи, размеры бочковой медузы в основном не превышают 40 сантиметров в диаметре, однако она может достигать полутора метров в диаметре и 35 килограммов в весе.