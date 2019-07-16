Барнаульская студентка, которую судили за мемы, вернулась в Россию

БАРНАУЛ, 16 июл - РИА Новости. Барнаульская студентка Мария Мотузная, ранее обвинявшаяся в экстремизме из-за картинок в соцсети "ВКонтакте", вернулась из Прибалтики в Россию и намерена в дальнейшем жить в Санкт-Петербурге, об этом девушка сообщила на свой страничке в Барнаульская студентка Мария Мотузная, ранее обвинявшаяся в экстремизме из-за картинок в соцсети "ВКонтакте", вернулась из Прибалтики в Россию и намерена в дальнейшем жить в Санкт-Петербурге, об этом девушка сообщила на свой страничке в Twitter

"Я в России и почти в Питере", - написала она.

Судя по переписке в социальных сетях со своими подписчиками, девушка намерена остаться жить в Санкт-Петербурге, на вопрос одного из подписчиков, "надолго ли планирует остаться в этом городе", отвечает - "как пойдет".

Мотузная несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Были возбуждены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозило до пяти лет лишения свободы.

Судебный процесс начался в Барнауле в августе 2018 года, на первом заседании Мотузная отказалась от ранее данных признательных показаний. В октябре суд вернул ее дело на доследование прокурору, Мотузная уехала из России и все это время проживала за границей.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года были заведены сотни уголовных дел по экстремизму в интернете. Дело Марии Мотузной стало одним из самых известных.