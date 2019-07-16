На Чукотке полыхают природные пожары на площади в 14 тысяч гектаров

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Природные пожары на площади почти 14 тысяч гектаров полыхают на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС.

"На территории Чукотского автономного округа действуют 11 природных пожаров на площади 13.820 гектаров. В ликвидации природных пожаров задействованы 36 человек и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, но если ветер изменится - возможно задымление городов и сел.