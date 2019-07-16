Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T06:45Z
https://ria.ru/20190716/1556558377.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Чукотке полыхают природные пожары на площади в 14 тысяч гектаров

06:45
2952
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Природные пожары на площади почти 14 тысяч гектаров полыхают на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС.
"На территории Чукотского автономного округа действуют 11 природных пожаров на площади 13.820 гектаров. В ликвидации природных пожаров задействованы 36 человек и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, но если ветер изменится - возможно задымление городов и сел.
Возникновению пожаров способствовали жаркая, сухая погода и грозы. Леса горят на удаленных территориях и в труднодоступной зоне. Ситуация осложняется обилием кедрового стланника и ветром.
Дым от лесного пожара у поселка Маккавеево Забайкальского края
23 апреля, 16:10
СК показал, что осталось после пожаров в Забайкалье
000132
Обсудить 0
Чукотский автономный округПроисшествия
Рекомендуем
У берегов Англии обнаружили гигантскую медузу размером с человека
РИА
Новости
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Stratfor назвала "слабые стороны" C-400
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции приземлился десятый самолет с компонентами С-400
Лента
новостей
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
Минтруд прокомментировал перенос выходных в 2020 году
Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
Заседание Генеральной ассамблеи ООН
Мировой голод растет третий год подряд, заявили в ООН
Задержанные украинские моряки в суде
МИД заявил об отсутствии реакции Киева на предложения по украинским морякам
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
Вадим Рабинович
Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве
Участники акции Спаси свой язык в Киеве. Архивное фото
На Украине вступил в силу закон о госязыке
СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
Рассмотрение ходатайства о продлении ареста Арнольду Шалмуеву
Новгородского экс-замгубернатора осудили на десять лет за коррупцию
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны
Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23Симоньян посмеялась над CNN из-за их материала о связи Ассанжа с RT
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:47В Чечне назвали предварительную причину крушения легкомоторного самолета
09:39СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне
Лента новостейМолния