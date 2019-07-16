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РИА Новости

Аэропорт Благовещенска подал иск к застройщику на 18 миллионов рублей

06:32
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© РИА Новости / Светлана МайороваАэропорт Благовещенска. Архивное фото
Аэропорт Благовещенска. Архивное фото
© РИА Новости / Светлана Майорова
ХАБАРОВСК, 16 июл - РИА Новости. Аэропорт "Благовещенск" обратился в арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением к застройщику, с которого намерен взыскать более 18 миллионов рублей убытков за пожар, возникший из-за использования горючих материалов при облицовке фасада аэровокзала, сообщается на сайте суда.
"В Арбитражный суд Амурской области обратилось ГУП Амурской области "Аэропорт Благовещенск" с исковым заявлением к ГКУ Амурской области "Строитель" о взыскании убытков", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что между компаниями в 2010 году был заключен договор о передаче функций застройщика по объекту "Аэровокзальный комплекс г. Благовещенск".
"В 2016 году произошло возгорание фасада административной части здания "Аэровокзальный комплекс, г. Благовещенск". Согласно выводам технического заключения, причиной пожара стало загорание горючих материалов, использованных в конструкции отделки фасада, вместо предусмотренных контрактом - негорючих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по мнению истца, ответчик не проводил в полной мере строительный контроль, позволил подрядчику использовать при строительстве не предусмотренные проектом горючие материалы.
Уточняется, что предварительное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде Амурской области 1 августа.
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