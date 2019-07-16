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РИА Новости

Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России

06:32
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
В своей статье издание ссылается на доклад генерала-лейтенанта бундесвера в отставке, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе.
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Так, Краузе считает, что пока Европа занята климатическими изменениями и миграционным кризисом, Россия без веских причин готовится к региональным войнам в Европе, которые она якобы намерена вести, угрожая применением ядерного оружия.
По мнению Брауса, Россия якобы намеренно ищет конфронтации с западными странами, а также стремиться уничтожить мировой порядок и подорвать сплоченность НАТО.
Однако, по словам экс-военного бундесвера, Россия понимает, что не сможет выйти победителем из конфликта с НАТО, поэтому она якобы может нанести "неожиданный удар", подкрепленный угрозой ядерного удара.
В результате таких действий, по заявлению Брауса, европейские страны будут вынуждены выбирать между полномасштабной войной и радикальным изменением "статуса-кво" в угоду Москве. При этом возможными местами начала "атак" со стороны России называются Черноморский регион, Прибалтика, Польша и Украина.
Помимо этого, Браус и Краузе заявляют, что ключевую роль в этом "конфликте" будет играть Германия за счет своего географического положения, поэтому они призывают немецкое правительство максимально быстро привести бундесвер в боевую готовность, что выполнять сложные военные задачи НАТО.
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НАТОЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Генерал-лейтенанту пора выпрыгивать в окно.
16 июля, 06:43
Андрей Лебедев
127201004
Уж кому-кому, а немецким офицерам должно быть понятно, чем закончится конфликт с Россией. Реваншизм в одном месте заиграл, что ле?
16 июля, 06:49
Андрей Левицкий
12121107
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