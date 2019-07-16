Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt

В своей статье издание ссылается на доклад генерала-лейтенанта бундесвера в отставке, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе.

Так, Краузе считает, что пока Европа занята климатическими изменениями и миграционным кризисом, Россия без веских причин готовится к региональным войнам в Европе, которые она якобы намерена вести, угрожая применением ядерного оружия.

По мнению Брауса, Россия якобы намеренно ищет конфронтации с западными странами, а также стремиться уничтожить мировой порядок и подорвать сплоченность НАТО.

Однако, по словам экс-военного бундесвера, Россия понимает, что не сможет выйти победителем из конфликта с НАТО, поэтому она якобы может нанести "неожиданный удар", подкрепленный угрозой ядерного удара.

В результате таких действий, по заявлению Брауса, европейские страны будут вынуждены выбирать между полномасштабной войной и радикальным изменением "статуса-кво" в угоду Москве. При этом возможными местами начала "атак" со стороны России называются Черноморский регион, Прибалтика, Польша и Украина.