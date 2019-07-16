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РИА Новости

Пакистан отменил ограничения на полеты через свое воздушное пространство

06:26
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл - РИА Новости. Пакистан после нескольких месяцев ограничений, спровоцированных резким обострением отношений с Индией, окончательно открыл своё воздушное пространство для всех коммерческих рейсов, говорится в директиве местного управления гражданской авиации.
"Воздушное пространство Пакистана отныне открыто для всех рейсов гражданской авиации по согласованным со службой воздушного движения маршрутам", - сказано в документе, выступившем силу со вторника.
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Кашмиру – мир. Или кошмар. Индия и Пакистан заставили всех зажмуритьсяОб их главном оружии говорят все вокруг, но не они. Они его даже на словах не расчехляют, чтобы нечаянно не накликать. Понимают, что потом уже не будет разницы в принципиальной позиции, в информационной интерпретации, в том, кто первый начал. Все сравняются.
Действовавшие до сих пор ограничения не позволяли гражданским авиалайнерам летать из Индии и в Индию через пакистанское небо. Необходимость облетать Пакистан существенно увеличила полетное время для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний, вынудив ряд из них отменить свои рейсы.
В конце февраля Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских воздушных судов из-за эскалации напряженности в отношениях между двумя странами. Ее вызвало нападение на автоколонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами атаки стали 45 человек. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад", взявшей на себя ответственность за случившееся. Кроме того, руководитель этой группировки, как подтвердили впоследствии в Исламабаде, базируется в Пакистане.
В конце февраля ВВС Индии нанесли воздушный удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. На следующий день военная авиация Пакистана нанесла удары по военным объектам Индии в штате Джамму и Кашмир. Руководства армий обеих стран заявили, что сбили самолеты друг друга.
С тех пор запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана регулярно продлевали примерно раз в две недели.
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