Вице-премьер Армении рассказал, как изменение климата влияет на озеро Севан

ООН, 16 июл – РИА Новости. Изменение климата угрожает озеру Севан, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян, выступая на конференции, посвященной инвестированию в "экономику климата" и энергетической эффективности в контексте реализации целей устойчивого развития.

Мероприятие прошло на полях Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.

По словам Авиняна, изменение климата воздействует на ландшафт Армении радикально.

"Наиболее пострадавшая от изменения климата часть - это озеро Севан. Повышение температуры создало ситуацию, когда у нас есть перспектива потери озера как озера", - сказал Авинян.

Как указал вице-премьер, на данный момент власти Армении работают над поиском путей решения этой проблемы. "И в первую очередь мы пытаемся поднять уровень воды в озере - примерно на 6 метров, что означает, что нам необходимо больше воды в озере", - отметил он.

Благодаря этому, по его словам, уровень холодной воды окажется ниже, что позволит сохранить Севан как озеро по крайней мере в ближайшем будущем.

"Мы ощущаем изменение температуры, ощущает это и флора, и фауна", - добавил он.

"Думаю, в Армении долгое время не думали об изменении климата, пока оно не ударило в самое сердце страны. Теперь мы понимаем, что это очень серьезные вопросы. Проблемы окружающей среды, к сожалению, имеют необратимый эффект. Поэтому мы уделяем много внимания этим вопросам теперь", - подчеркнул Авинян.

В Комиссии по проблемам Севана при президенте Армении ранее сообщали, что уровень воды в озере к 2030 году планируется повысить на шесть метров, что позволит увеличить объем воды в Севане до 42 миллиардов кубометров. Этот показатель является стратегическим ресурсом.