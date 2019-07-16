В Ярославле лжеинкассатор украл пять миллионов рублей и уехал на велосипеде

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мужчина в форме инкассатора забрал 5 миллионов рублей в автосалоне в Ярославле и уехал с места преступления на велосипеде, обман вскрылся, когда в салон за деньгами приехали настоящие инкассаторы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В автосалон, расположенный в городе Ярославле, вошел мужчина в форме инкассатора и забрал денежные средства в сумме свыше 5 миллионов рублей. Выйдя на улицу, злоумышленник сел на велосипед и скрылся. Обман обнаружился спустя некоторое время, когда в офис приехали настоящие инкассаторы", - сообщила собеседница.

Оказалось, что преступление было тщательно спланировано и мужчина действовал не один - работала организованная группа. Фигуранты подготовили необходимое форменное обмундирование, приобретены сотовые телефоны для связи, сим-карты, велосипед, а также оттиск штампа для инкассации, рассказала Волк.

"Участники организованной группы под видом покупателей заходили в данный автосалон и присматривались к обстановке. Исполнить роль инкассатора должен был сообщник из Москвы, чтобы впоследствии исключить возможность его случайной встречи с работниками автосалона в Ярославле", - рассказала официальный представитель МВД.