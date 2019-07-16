Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Ученые из Американской академии неврологии Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.

В исследовании приняли участие две тысячи человек, средний возраст которых составил 78 лет. На момент начала исследования ни у одного из респондентов не наблюдалось когнитивных расстройств. В среднем наблюдение за каждым из участников продлилось пять лет, при этом каждые 15 месяцев они проходили тесты для оценки когнитивных способностей. За это время у 532 участников появились расстройства мозга.

Сопоставив данные всех тестов, ученые пришли к выводу, что активное стимулирование мозговой деятельности заметно продлевает работу мозга. В частности, исследователи выяснили, что использование компьютера в зрелом возрасте снижает риск лёгких когнитивный расстройств на 48 процентов, а в пожилом возрасте – на 30 процентов. А в среднем у людей, которые пользовались компьютером как в зрелом, так и в более позднем возрасте, риск нарушений снижался на 37 процентов.

Игры и участие в социальных мероприятиях, таких как поход в кино, прогулка с друзьями, игры в карты, снижали вероятность расстройств на 20 процентов. Положительное влияние также оказало декоративно-прикладное искусство, которое снижало риск нарушений в мозге на 42 процентов, однако этот показатель применим только для лиц пожилого возраста.

Другой важный вывод ученых заключается в том, что люди должны максимально разнообразить занятия, стимулирующие мозг. Так, у тех, кто сообщил о двух видах занятий из предложенного учеными списка, шанс столкнуться с проблемами мозга был на 28 процентов ниже. Причем эти показатели были ещё выше у людей, рассказавших о трёх, четырёх и пяти видах стимулирующей деятельности, а снижение риска составило 45, 56 и 43 процента соответственно.