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РИА Новости

Глава СК назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества

05:48
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В 2018 году у коррупционеров изъяли имущество на два миллиарда рублей, сообщил глава СК Александр Бастрыкин.
Свыше 1,6 миллиарда возместили добровольно, отметил он.

"В качестве меры по обеспечению гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества в прошлом году наложен арест на имущество на сумму свыше 15 миллиардов рублей", — заявил Бастрыкин в интервью газете "Известия".

По его словам, за три месяца 2019-го эта сумма превышает 5,3 миллиарда.
Ранее стало известно, что в рамках дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова о мошенничестве и преступном сообществе арест наложили на имущество чиновника, которое оценили более чем в 20 миллиардов рублей.
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16 июля, 07:49
Vladimir Nikonov
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