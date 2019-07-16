Глава СК назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В 2018 году у коррупционеров изъяли имущество на два миллиарда рублей, сообщил глава СК Александр Бастрыкин.

Свыше 1,6 миллиарда возместили добровольно, отметил он.

"В качестве меры по обеспечению гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества в прошлом году наложен арест на имущество на сумму свыше 15 миллиардов рублей", — заявил Бастрыкин в интервью газете "Известия".

По его словам, за три месяца 2019-го эта сумма превышает 5,3 миллиарда.