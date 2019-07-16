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РИА Новости

Китайская экономика далека от рецессии, заявил американский эксперт

05:28
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней. Архивное фото
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Китайская экономика далека от рецессии, конфликт с США, конечно, повлиял на нее негативно, но Китай способен устоять, заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.
Так эксперт прокомментировал опубликованную в понедельник китайскую статистику. Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны - с марта 1992 года.
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"О настоящей рецессии в китайской экономике очень и очень рано говорить. В Китае довольно высокий темп роста строительства инфраструктуры, рост в области сельского хозяйства, машиностроения. Хорошо растут внутренние инвестиции. Чтобы говорить о рецессии, темпы роста ВВП должны снизиться в два раза", - говорит Шостак.
Он уверен, что ситуация в китайской экономике "здоровая", а темпам ее роста могут позавидовать многие страны, хотя влияние торгового конфликта с США на экономические перспективы, конечно, есть.
"Когда (президент США Дональд) Трамп заявляет, что Китай поставлен на грань выживания и поэтому стремится к торговой сделке, он говорит это для внутреннего потребления. Экономика Китая способна этот вызов переварить", - считает Шостак.
Он сравнивает заявление Трампа с утверждением его предшественника – Барака Обамы, который заявлял, что российская экономика из-за санкций в руинах, что оказалось неправдой.
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