Китайская экономика далека от рецессии, заявил американский эксперт

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Китайская экономика далека от рецессии, конфликт с США, конечно, повлиял на нее негативно, но Китай способен устоять, заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Так эксперт прокомментировал опубликованную в понедельник китайскую статистику. Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны - с марта 1992 года.

"О настоящей рецессии в китайской экономике очень и очень рано говорить. В Китае довольно высокий темп роста строительства инфраструктуры, рост в области сельского хозяйства, машиностроения. Хорошо растут внутренние инвестиции. Чтобы говорить о рецессии, темпы роста ВВП должны снизиться в два раза", - говорит Шостак.

Он уверен, что ситуация в китайской экономике "здоровая", а темпам ее роста могут позавидовать многие страны, хотя влияние торгового конфликта с США на экономические перспективы, конечно, есть.

"Когда (президент США Дональд) Трамп заявляет, что Китай поставлен на грань выживания и поэтому стремится к торговой сделке, он говорит это для внутреннего потребления. Экономика Китая способна этот вызов переварить", - считает Шостак.