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РИА Новости

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР

05:28
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБлокпост украинских военных в Донецкой области
Блокпост украинских военных в Донецкой области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Украинские военные по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, пытаясь применить новый вид вооружения. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
По его информации, военнослужащие 35-й бригады ВСУ дважды за прошедшую неделю использовали установки разминирования "УР-77" по жилым районам населенного пункта Докучаевск. Однако жертв среди мирных жителей удалось избежать лишь благодаря непрофессионализму украинских военных.
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
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Безсонов рассказал, что во время использования установки украинские военные запустили снаряд без тормозного каната, необходимого для правильной работы боеприпаса.
"В процессе полёта отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих. В результате произошедшего позиция украинских карателей была полностью уничтожена, трое погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести", - заявил он.
С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.
Ранее новый президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе. Он потребовал от силовиков "жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций" против военных, но в то же время заверил, что Киев нацелен на дипломатическое решение конфликта.
В ДНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Красавчики!)) У американцев научились?)))
16 июля, 05:59
РНРоман Неизвестный
113340001
Сильнейшая армия Европы настолько суровая, что мочит даже по своим позициям)
16 июля, 07:43
John Chernyakov
95281000
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