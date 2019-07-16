Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Украинские военные по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, пытаясь применить новый вид вооружения. Об этом Украинские военные по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, пытаясь применить новый вид вооружения. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его информации, военнослужащие 35-й бригады ВСУ дважды за прошедшую неделю использовали установки разминирования "УР-77" по жилым районам населенного пункта Докучаевск. Однако жертв среди мирных жителей удалось избежать лишь благодаря непрофессионализму украинских военных.

Безсонов рассказал, что во время использования установки украинские военные запустили снаряд без тормозного каната, необходимого для правильной работы боеприпаса.

"В процессе полёта отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих. В результате произошедшего позиция украинских карателей была полностью уничтожена, трое погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести", - заявил он.

С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.

Ранее новый президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе. Он потребовал от силовиков "жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций" против военных, но в то же время заверил, что Киев нацелен на дипломатическое решение конфликта.