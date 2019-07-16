Эксперт: транспортная инфраструктура в РФ адаптирована для инвалидов на 20%

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Только 20% транспортной инфраструктуры в городах России соответствует нормативным требованиям по части адаптации среды для маломобильных граждан, рассказал РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

До этого 15 июля мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил главам дорожных организаций города пересесть в инвалидные коляски и на себе проверить доступность городской среды, по итогам объезда он поручил устранить проблемные участки.

© Фото : Администрация города Нижний Тагил Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил доступность городских объектов для маломобильных групп населения. 15 июля 2019 © Фото : Администрация города Нижний Тагил Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил доступность городских объектов для маломобильных групп населения. 15 июля 2019

Доступность городской среды в инвалидных колясках на себе проверили главы подрядных организаций, которые осуществляют ремонт дорог в городе - руководитель ООО "УБТ-Сервис" Игорь Васильев и глава МУП "Тагилдорстрой" Гаджи Абдулов. Проверке подверглись несколько районов города, особенно те участки, по которым в мэрию поступали обращения от маломобильных граждан. Также оценивались и новые дороги, где в прошлом году был выполнен комплексный ремонт.

"К сожалению, в целом не более 20% всей транспортной инфраструктуры соответствует требованиям стратегия развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ на период до 2030 года. Общероссийское объединение пассажиров в этом году уже провело проверку железнодорожных вокзалов по стране, где было выявлено, что они имеют наибольшие претензии со стороны инвалидного сообщества, речь идет о вокзалах в Кирове, Махачкале, Архангельске", - говорит Зотов.