Техники назвали причины отключения электричества в центре Нью-Йорка

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Поставщик электроэнергии Con Edison заявил в понедельник, что установил предварительные причины масштабного отключения электричества на выходных в Нью-Йорке.

В воскресенье без электричества остались на несколько часов 44,5 тысячи человек, отключение также повлияло на работу метро.

"Наш осмотр оборудования и предварительное изучение системных данных за последние 40 часов показывают, что система релейной защиты на нашей подстанции на 65-й улице сработала не так, как это было рассчитано", - говорится в пресс-релизе компании, которая поставляет электроэнергию всему Нью-Йорку.

По ее данным, основная и запасная система не справились с поломкой распределительного кабеля между напряжением в 13 тысяч вольт между 64-й улицей и Уэст-энд-авеню. Нагрузка не была должным образом перераспределена, в результате чего в воскресенье остались без напряжения несколько сетей.

Компания заявляет, что восстановительные работы велись "безопасно и быстро" и что более половины потребителей получили электричество менее чем через три часа после аварии. Полностью последствия аварии были устранены за пять часов.