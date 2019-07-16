Спасатели нашли живыми двух рыбаков, пропавших на Колыме

МАГАДАН, 16 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели нашли двух магаданских рыбаков, об исчезновении которых накануне заявили родственники, оба живы и здоровы, сообщил РИА Новости начальник управления МЧС по региону Любомир Муха.

Спасатели и полицейские в понедельник начали искать двух рыбаков, пропавших в воскресенье в прибрежном Ольском округе, опоясывающем Магадан. Рыбаки вышли в море на моторной лодке и не выходили на связь с родственниками. Спасательную операцию пришлось отложить из-за тумана и усиливающегося ветра.