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РИА Новости

Спасатели нашли живыми двух рыбаков, пропавших на Колыме

04:55
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МАГАДАН, 16 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели нашли двух магаданских рыбаков, об исчезновении которых накануне заявили родственники, оба живы и здоровы, сообщил РИА Новости начальник управления МЧС по региону Любомир Муха.
Спасатели и полицейские в понедельник начали искать двух рыбаков, пропавших в воскресенье в прибрежном Ольском округе, опоясывающем Магадан. Рыбаки вышли в море на моторной лодке и не выходили на связь с родственниками. Спасательную операцию пришлось отложить из-за тумана и усиливающегося ветра.
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"Так случилось, что рыбаки назвали своим родственникам одно место рыбалки, пограничникам – другое, а сами отправились в третье. Это, конечно, осложнило их поиски. Но в итоге люди обнаружены, с ними все в порядке. Просто пережидали непогоду", - рассказал собеседник.
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