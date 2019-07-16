Российские загранпаспорта не содержат данных о месте жительства в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские паспорта не содержат сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России в ответе на запрос РИА Новости на фоне намерения ряда западных стран не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных республик Донбасса.

Глава МИД Канады Христя Фриланд в начале июля заявила, что в страну не будут пускать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Также в июне на саммите ЕС в Брюсселе было одобрено заявление о том, что Евросоюз готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов.

"Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации. Также данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан Российской Федерации", - говорится в ответе МВД России.