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РИА Новости

Российские загранпаспорта не содержат данных о месте жительства в ДНР и ЛНР

04:53
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские паспорта не содержат сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России в ответе на запрос РИА Новости на фоне намерения ряда западных стран не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных республик Донбасса.
Глава МИД Канады Христя Фриланд в начале июля заявила, что в страну не будут пускать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Также в июне на саммите ЕС в Брюсселе было одобрено заявление о том, что Евросоюз готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов.
"Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации. Также данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан Российской Федерации", - говорится в ответе МВД России.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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