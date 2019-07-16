В Бурятии потушили пожар, из-за которого эвакуировали детский лагерь

КРАСНОЯРСК, 16 июл — РИА Новости. Пожар, из-за которого из оздоровительного лагеря под Улан-Удэ эвакуировали детей, ликвидирован, сообщили РИА Новости в агентстве лесного хозяйства Бурятии.
Ранее сообщалось, что свыше 180 человек, в том числе 129 детей, эвакуировали из лагеря в Бурятии из-за горящего вблизи лесного массива. Возгорание было зафиксировано в километре от поселка Сотниково - в 15 километрах от Улан-Удэ. По информации республиканских властей, причиной пожара мог стать поджог. Поджигателя ищет полиция.
"Пожар вечером ликвидирован. Дети вернулись в санаторий. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Пожары полыхают по всей Бурятии, в Северо-Байкальском районе и Забайкальском нацпарке даже введен режим ЧС.
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