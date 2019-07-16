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РИА Новости

Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции

04:18
16130
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции в отношении Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Совет ЕС, в частности, решил приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, а также не проводить больше заседания совета ассоциации и дальнейшие заседания на высоком уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией.
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Кроме того, Совет рекомендовал Европейскому инвестиционному банку пересмотреть кредитную деятельность в Турции и сократить финансовую помощь Анкаре.
Совет отметил серьезное негативное влияние буровых операций Турции в водах Кипра на отношения страны с ЕС и в связи с этим призвал Анкару прекратить свою геологоразведочную деятельность.
Главе дипломатии ЕС Федерике Могерини рекомендовали проработать другие варианты ограничительных мер против Турции.
По информации издания Focus, ЕС также может принять ограничительные меры в отношении компаний либо отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений, если Анкара продолжит настаивать на своей позиции.

Реакция Турции

МИД Турции заявил, что страна продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС приостановить диалог на высоком уровне.
В МИД заявили, что принятое решение не повлияет на решимость Анкары продолжить деятельность по углеводородам в восточной части Средиземного моря. "Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте", - говорится в заявлении ведомства.
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Ситуация с месторождениями

В кипрской ИЭЗ находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа, провокацией. Турция считает, что имеет право разрабатывать природные богатства в этом регионе.
Греческий МИД ранее осудил бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра, и потребовал немедленно прекратить его. Саммит ЕС ранее выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "адекватно реагировать" на события. Представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что Вашингтон считает действия Турции в территориальных водах Кипра "провокационным шагом" и призывает Анкару остановить бурение.
В МИД России отмечали, что Москва обеспокоена действиями Турции в ИЭЗ Кипра и призывает стороны воздерживаться от шагов, которые способны вызвать эскалацию.
Афины
9 июля, 23:52
Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
28352278
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Федерика МогериниЕвросоюзТурцияВ мире
Популярные комментарии
Турция ведет разведку уже давно, а санкции только сейчас. Почему? А, кажется начинаю понимать. С-400. Европейские вассалы получили методичку из фашингтона с командой-"фас".
16 июля, 06:30
прпавел рябышев
3900001
Так вот почему Турция не отказалась от сделки по С-400... Знала, что могут пригодиться в недалёком будущем...(( Печально всё это.
16 июля, 04:39
eldeckel
2200201
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