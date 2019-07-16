Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции в отношении Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Совет ЕС, в частности, решил приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, а также не проводить больше заседания совета ассоциации и дальнейшие заседания на высоком уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией.

Кроме того, Совет рекомендовал Европейскому инвестиционному банку пересмотреть кредитную деятельность в Турции и сократить финансовую помощь Анкаре.

Совет отметил серьезное негативное влияние буровых операций Турции в водах Кипра на отношения страны с ЕС и в связи с этим призвал Анкару прекратить свою геологоразведочную деятельность.

Главе дипломатии ЕС Федерике Могерини рекомендовали проработать другие варианты ограничительных мер против Турции.

По информации издания Focus , ЕС также может принять ограничительные меры в отношении компаний либо отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений, если Анкара продолжит настаивать на своей позиции.

Реакция Турции

МИД Турции заявил, что страна продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС приостановить диалог на высоком уровне.

В МИД заявили, что принятое решение не повлияет на решимость Анкары продолжить деятельность по углеводородам в восточной части Средиземного моря. "Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте", - говорится в заявлении ведомства.

Ситуация с месторождениями

В кипрской ИЭЗ находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа, провокацией. Турция считает, что имеет право разрабатывать природные богатства в этом регионе.

Греческий МИД ранее осудил бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра, и потребовал немедленно прекратить его. Саммит ЕС ранее выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "адекватно реагировать" на события. Представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что Вашингтон считает действия Турции в территориальных водах Кипра "провокационным шагом" и призывает Анкару остановить бурение.