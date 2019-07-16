Жители Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Получившие российское гражданство жители ДНР и ЛНР смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе вне зависимости от регистрации, сообщили в МВД России в ответ на запрос РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
"Получить заграничный паспорт вправе любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от его возраста, в любом подразделении по вопросам миграции, независимо от наличия регистрации по месту пребывания или месту жительства на территории Российской Федерации", - говорится в ответе на запрос.
В середине июня в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев.
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