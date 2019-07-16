Жители Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Получившие российское гражданство жители ДНР и ЛНР смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе вне зависимости от регистрации, сообщили в МВД России в ответ на запрос РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

"Получить заграничный паспорт вправе любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от его возраста, в любом подразделении по вопросам миграции, независимо от наличия регистрации по месту пребывания или месту жительства на территории Российской Федерации", - говорится в ответе на запрос.