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РИА Новости

Минтруд прокомментировал перенос выходных в 2020 году

04:14
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минтруд подготовил постановление, закрепляющие перенос выходных в 2020 году, для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, рассказали РИА Новости в министерстве.
Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 2020 году, а также опубликовало календарь рабочих и праздничных дней на следующий год.
Согласно трудовому кодексу, пояснили в Минтруде, нерабочими праздничными днями в России являются новогодние каникулы с 1 по 6 января и 8 января, Рождество Христово 7 января, День защитника Отечества 23 февраля, Международный женский день 8 марта, Праздник весны и труда 1 мая, День Победы 9 мая, День России 12 июня и День народного единства 4 ноября.
Если выходной совпадает с нерабочим праздничным днем, то выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключением из этого правила является совпадение выходного с вышеперечисленными праздничными днями. Правительство РФ переносит два дня из числа выходных, совпадающих с нерабочими праздничными днями, на другие дни в очередном календарном году в установленном порядке.
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"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ. При этом нормативный правовой акт правительства РФ о переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года", - рассказали в Минтруде.
Принятие актов о переносе выходных дней на другие дни в течение года допускается при условии их публикации не позднее чем за два месяца до даты устанавливаемого выходного дня.
"В соответствии с вышеприведенными нормами с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтрудом России подготовлено постановление правительства России от 10 июля 2019 года №875, закрепляющее порядок переноса дней отдыха в 2020 году", - отметили в Минтруде.
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Так как в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, выходные 4 и 5 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая. Такой перенос выходных дней позволит соблюсти норму статьи Трудового кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха.
В министерстве напомнили, что на этапе согласования проект постановления подлежит обязательному рассмотрению на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и одобрению сторонами социального партнерства - работодателями и профсоюзами.
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