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РИА Новости

Эксперты отметили подорожание "грузинского набора" в российских ресторанах

04:06
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© Depositphotos / gregoryleeУжин в грузинском ресторане. Архивное фото
Ужин в грузинском ресторане. Архивное фото
© Depositphotos / gregorylee
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минимальный "грузинский набор" в российских ресторанах, куда входят бокал грузинского вина, порция хачапури и хинкали, за год подорожал на 6,5%, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили траты россиян в общепите, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года, а также первых 10 дней июня и июля 2019 года. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация, которая поступает с более чем 700 тысяч кассовых аппаратов по всей стране в объеме порядка 35 миллионов чеков ежедневно.
"За год рост среднего чека "грузинского набора" в российских ресторанах составил 6,5%, а за месяц - с июня по июль 2019 года - 0,5%", - подсчитали аналитики.
Бокал грузинского вина за год в среднем подорожал на 2%, до 440 рублей (за месяц, наоборот, подешевел на 1%), порция хинкали за год стала дороже на 8% (на 1% за месяц) - средний чек за одну порцию аналитики оценили в 207 рублей.
Сильнее всего в составе "грузинского набора" за год подорожали хачапури - на 20%, до 137 рублей (средний чек в июле оказался на 6% выше, чем в июне).
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