В конгресс США внесли проект резолюции с осуждением Трампа

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Демократы внесли в понедельник в палату представителей конгресса проект резолюции с осуждением президента Дональда Трампа за высказывания, которые они считают расистскими, сообщает издание Politico.
В резолюции предлагается "осудить расистские комментарии, направленные против членов конгресса".
Резолюция, которую представил демократ из Нью-Джерси Том Малиновски, может быть поставлена на голосование уже во вторник, отмечает издание.
Резолюция не будет иметь каких-либо юридических последствий для Трампа.
Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять". Он предложил им уехать обратно "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали". Позднее он добавил, что если люди "недовольны" происходящим в США, "они могут уехать". Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими. Группа, в адрес которой высказывался Трамп (Рашида Тлаиб, Александриа Окасио-Кортес, Аянна Прессли и Ильхан Омар), провела пресс-конференцию, призвав к импичменту президента. Из всех упомянутых депутатов только Омар родилась за границей - в Сомали, остальные являются гражданками США по праву рождения.
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