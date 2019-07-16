Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T03:39Z
https://ria.ru/20190716/1556557436.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155494/02/1554940261_0:0:2455:1382_1036x0_80_0_0_7297456e1c1705f6b2617ccb226b310d.jpg
РИА Новости

Республиканцы раскритиковали Трампа за высказывания об иммигрантах

03:39
313
© РИА Новости / Владимир АстапковичПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Некоторые республиканцы присоединились в понедельник к критике в адрес президента Дональда Трампа, который посоветовал некоторым женщинам-демократам из конгресса "вернуться в свои страны".
Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять". Он предложил им уехать обратно "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали". Позднее он добавил, что если люди "недовольны" происходящим в США, "они могут уехать".
Президент США Дональд Трамп поднимается по трапу на борт номер один
24 апреля, 08:00
Трамп уйдет, а сверхдержава не восстановится
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими. Группа, в адрес которой высказывался Трамп (Рашида Тлаиб, Александриа Окасио-Кортес, Аянна Прессли и Ильхан Омар) провела пресс-конференцию, призвав к импичменту президента. Из всех упомянутых депутатов только Омар родилась за границей - в Сомали, остальные являются гражданами США по праву рождения.
Сенатор-республиканец Митт Ромни осудил высказывания Трампа. "Комментарии президента разрушительны, унизительны, они разрушают единство", - говорится в заявлении Ромни, бывшего кандидата республиканцев в президенты на выборах 2012 года.
"Люди могут расходиться во мнении относительно политики, но говорить американским гражданам, чтобы они вернулись туда, откуда приехали, - это нарушает всякие границы", - заявил Ромни.
Также слова президента осудила зампред фракции республиканцев в сенате Джоди Эрнст. На вопрос, считает ли она слова Трампа расистскими, Эрнст, как сообщает издание Hill, ответила: "Да, считаю".
Дональд Трамп
22 апреля, 08:00
Америка обдумывает импичмент Трампу: почему это хорошо
450042
Обсудить 0
Дональд ТрампРеспубликанская партия СШАМитт РомниСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
В конгресс США внесли проект резолюции с осуждением Трампа
РИА
Новости
Падение гималайского медвежонка с дерева в приморском нацпарке Земля леопарда
Приморских ученых удивил рухнувший с дерева гималайский медвежонок
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
Пассажирка на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер
Эксперты рассказали, как выглядит типичный пассажир российского поезда
Лента
новостей
Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
Третьяковка установила новую систему охраны, разработанную "Росатомом"
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
Стена на границе Мексики и США. Архивное фото
В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
Отключение электричества в центре Нью-Йорка. 13 июля 2019
Техники назвали причины отключения электричества в центре Нью-Йорка
Советник президента США Келлиэнн Конуэй. Архивное фото
Советнику Трампа пригрозили санкциями за неявку в конгресс
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
Российские загранпаспорта не содержат данных о месте жительства в ДНР и ЛНР
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Санкции ЕС против Турции носят символический характер, считают в Совфеде
Киев
Киев считает украинцев "дебилами", признался экс-министр
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков ответил на призыв Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
Жители Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе
Вид на Анкару. Архивное фото
Турция ответила на санкции Евросоюза
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Роспотребнадзор рассказал, какие вопросы о хлебе волнуют россиян
10:25Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД
10:23Симоньян посмеялась над CNN из-за их материала о связи Ассанжа с RT
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния