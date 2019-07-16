Республиканцы раскритиковали Трампа за высказывания об иммигрантах

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Некоторые республиканцы присоединились в понедельник к критике в адрес президента Дональда Трампа, который посоветовал некоторым женщинам-демократам из конгресса "вернуться в свои страны".

Ранее Трамп написал в Twitter , что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять". Он предложил им уехать обратно "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали". Позднее он добавил, что если люди "недовольны" происходящим в США, "они могут уехать".

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими. Группа, в адрес которой высказывался Трамп (Рашида Тлаиб, Александриа Окасио-Кортес, Аянна Прессли и Ильхан Омар) провела пресс-конференцию, призвав к импичменту президента. Из всех упомянутых депутатов только Омар родилась за границей - в Сомали, остальные являются гражданами США по праву рождения.

Сенатор-республиканец Митт Ромни осудил высказывания Трампа. "Комментарии президента разрушительны, унизительны, они разрушают единство", - говорится в заявлении Ромни, бывшего кандидата республиканцев в президенты на выборах 2012 года.

"Люди могут расходиться во мнении относительно политики, но говорить американским гражданам, чтобы они вернулись туда, откуда приехали, - это нарушает всякие границы", - заявил Ромни.