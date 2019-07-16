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РИА Новости
Новое оружие России

В России создали систему управления стрелковым оружием "Сервал"

03:23
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Боевой модуль "Сервал"
Боевой модуль Сервал
Боевой модуль "Сервал"
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В России создана малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал", сообщил РИА Новости один из руководителей концерна "Моринформсистема-Агат" Виктор Комардин.
Ее разработала "дочка" концерна — предприятие "Изумруд". Впервые систему продемонстрировали на морском салоне в Санкт-Петербурге.
Она предназначена для уничтожения малоразмерных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, отметил он.
По его словам, такую систему можно поставить, например, на автомобиль УАЗ или на катер. Дальность поражения цели зависит от установленного типа стрелкового оружия, при этом эффективность стрельбы в разы выше.
Так, например, во время испытаний для уничтожения нескольких морских целей система затратила три выстрела, в то время как один мотострелок — 20. Система работает с оператором, который размещен от нее дистанционно. Она оснащена функцией гиростабилизации.
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Как сообщил Комардин, система прошла полигонные испытания, в том числе на Тихоокеанском флоте. Сейчас получен паспорт экспортного облика, и, соответственно, ее можно продавать за рубеж.
Помимо автомата Калашникова, на эту систему можно поставить пулеметы любого калибра, в частности "Печенег" калибра 7,62 миллиметра, "Утес" калибра 12,7 миллиметра, "Корд" калибра 14,3 миллиметра или стрелковое оружие иностранного производства.
"Другими словами, это универсальный боевой модуль со съемным стрелковым оружием российского или иностранного производства с выносным дистанционным управлением", — заключил Комардин.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие РоссииМоринформсистема-АгатРоссияБезопасность
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