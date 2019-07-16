Пушков ответил на призыв Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение солиста группы "Океан Эльзы" и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией.

Ранее Вакарчук предложил отправлять в тюрьму на 15 лет не уполномоченных Киевом переговорщиков с Россией. Он также привел в пример США, где в 1799 году был введен "акт Логана", который предусматривал уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта.

По мнению Пушкова, после такого заявления Вакарчуку должен быть запрещен въезд на территорию России.

"Солист украинской группы "Океан Эльзы" призвал сажать в тюрьму за "несанкционированные переговоры" с Россией. С учетом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию — пусть поет хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдемся без Вакарчука и без Эльзы", — написал сенатор в Twitter

Ранее председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, а также член политсовета партии Тарас Козак встретились с Дмитрием Медведевым. Бойко и Медведчук и ранее встречались с премьер-министром России. В марте украинские политики перед выборами президента Украины приезжали в подмосковную резиденцию премьера. Во встрече также участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер. В ходе переговоров стороны обсудили газовые вопросы.