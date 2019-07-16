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РИА Новости

Пушков ответил на призыв Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией

03:21
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение солиста группы "Океан Эльзы" и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией.
Ранее Вакарчук предложил отправлять в тюрьму на 15 лет не уполномоченных Киевом переговорщиков с Россией. Он также привел в пример США, где в 1799 году был введен "акт Логана", который предусматривал уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта.
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По мнению Пушкова, после такого заявления Вакарчуку должен быть запрещен въезд на территорию России.
"Солист украинской группы "Океан Эльзы" призвал сажать в тюрьму за "несанкционированные переговоры" с Россией. С учетом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию — пусть поет хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдемся без Вакарчука и без Эльзы", — написал сенатор в Twitter.
Ранее председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, а также член политсовета партии Тарас Козак встретились с Дмитрием Медведевым. Бойко и Медведчук и ранее встречались с премьер-министром России. В марте украинские политики перед выборами президента Украины приезжали в подмосковную резиденцию премьера. Во встрече также участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер. В ходе переговоров стороны обсудили газовые вопросы.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну".
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Алексей ПушковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Никак не могу понять. Этот Алексей "Шариков" чем занимается? Сенатор,а мелькает каждый день в новостях. Кто то крикнул,этот тут же комментирует. Кто-то чихнул,этот тут как тут!
16 июля, 03:59
РНРоман Неизвестный
13201596
Вакарчук смел лишь на словах, а как до дела, то в кусты - даже в президенты Украины сдрейфил пойти...
16 июля, 05:07
eldeckel
5370002
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