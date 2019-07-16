Москвичи вряд ли смогут увидеть лунное затмение, считают синоптики

Ранее сообщалось, что предстоящее частичное лунное затмение, которое пройдет в ночь на 17 июля, на территории России будет лучше всего видно в Крыму и на Северном Кавказе. При этом уточняется, что в целом затмение можно будет наблюдать практически на всей территории России, кроме северных и удаленных восточных районов. Также астрономическое явление в условиях ясной погоды увидят жители большей части Европы, большей части Азии, Австралии, Африки, Юго-Востока Северной Америки и Южной Америки.

"Мы в Москве и Подмосковье его с вами вряд ли увидим даже кусочком, потому что довольно облачно будет в это время. У нас сейчас сам город настолько большой, что и разделять на Москву и область нет смысла. Это не та ситуация, когда можно говорить, что вы поедете на юг Московской области, и там вы затмение увидите. Может кому-то и повезет, конечно, и он кусочек какой-то захватит, но в целом, погода будет облачная с прояснениями", - сказал Леус.