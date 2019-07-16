Москвичи вряд ли смогут увидеть лунное затмение, считают синоптики

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жители Москвы и Московской области вряд ли смогут увидеть предстоящее частичное лунное затмение, которое пройдет в ночь на 17 июля, из-за облачной погоды, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее сообщалось, что предстоящее частичное лунное затмение, которое пройдет в ночь на 17 июля, на территории России будет лучше всего видно в Крыму и на Северном Кавказе. При этом уточняется, что в целом затмение можно будет наблюдать практически на всей территории России, кроме северных и удаленных восточных районов. Также астрономическое явление в условиях ясной погоды увидят жители большей части Европы, большей части Азии, Австралии, Африки, Юго-Востока Северной Америки и Южной Америки.
"Мы в Москве и Подмосковье его с вами вряд ли увидим даже кусочком, потому что довольно облачно будет в это время. У нас сейчас сам город настолько большой, что и разделять на Москву и область нет смысла. Это не та ситуация, когда можно говорить, что вы поедете на юг Московской области, и там вы затмение увидите. Может кому-то и повезет, конечно, и он кусочек какой-то захватит, но в целом, погода будет облачная с прояснениями", - сказал Леус.
Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сообщила РИА Новости, что максимальная фаза частного затмения наступит 17 июля с 00:31 по московскому времени, тогда чуть больше половины диска Луны окажется в южной части земной тени, при этом, по ее данным, продолжительность теневого затмения составит 1 час 58 минут. Заместитель директора по научным вопросам Пущинской Радио-Астрономической Обсерватории Игорь Чашей также добавил РИА Новости, что увидеть лунное затмение получится только в ясную погоду.