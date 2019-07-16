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РИА Новости
Культура

Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота

02:50
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© AP Photo / Franka BrunsЭкспонаты выставки скифского искусства в Берлине. Архивное фото
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине. Архивное фото
© AP Photo / Franka Bruns
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет во вторник взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, так как оснований для передачи артефактов Украине нет, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымская сторона подала апелляцию, которая была рассмотрена судом в Амстердаме 11 марта. Ожидается, что Апелляционный суд Амстердама объявит решение по скифскому золоту 16 июля.
"Мы надеемся, что все экспонаты коллекции вернутся в крымские музеи, туда, где они и должны находиться по праву. Коллекция состоит из археологических артефактов крымской земли, и никто кроме Крыма не имеет на нее права", - сказал РИА Новости Мальгин.
По его словам, каких-либо оснований для передачи крымской коллекции Украине нет.
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Крымский депутат: права на золото скифов есть лишь у одного субъектаНа Украине назвали Россию "ненадлежащим истцом" по делу о скифском золоте. Как отметил в эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара, вопрос о принадлежности коллекции пытаются политизировать.
"Мы оцениваем шансы на то, что суд Амстердама пересмотрит решение суда первой инстанции в пользу Крыма как 50 на 50. Но все-таки мы верим, что справедливость в этом вопросе восторжествует и судом будет принято взвешенное решение о возвращении артефактов в крымские музеи", - сказал Мальгин.
В свою очередь, директор Государственного историко-археологического музея "Херсонес Таврический" Елена Морозова также выразили надежду, что артефакты вернутся домой в свои экспозиции.
"Мы надеемся на мировое музейное сообщество и верим, что все предметы вернутся домой в свои экспозиции", - сказала Морозова.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
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Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь).
После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
01:05
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
1400531
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КультураХерсонес Таврический (заповедник)Центральный музей ТавридыКрымНидерландыРоссия
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