Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью американскому телеканалу Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью американскому телеканалу NBC , что президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, но против этого "не возражало" бы его окружение.

"Я не думаю, что президент Трамп хочет войны, но я убежден, что его окружение не было бы против", - заявил Зариф.

Он добавил, что Трамп находится под давлением, однако попытки окружения повлиять на его решение "в конце концов, не завершатся успехом, поскольку возобладает благоразумие".

"Иран является большой, гордой страной, и мы не отнесемся беспечно к военной атаке", - заявил Зариф.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.