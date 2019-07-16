Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T02:45Z
https://ria.ru/20190716/1556557149.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151963/35/1519633519_0:104:3080:1836_1036x0_80_0_0_e14f3ead179c16a9208d6e6bfd7d1f5d.jpg
РИА Новости

Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф

02:45
263
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, но против этого "не возражало" бы его окружение.
"Я не думаю, что президент Трамп хочет войны, но я убежден, что его окружение не было бы против", - заявил Зариф.
Он добавил, что Трамп находится под давлением, однако попытки окружения повлиять на его решение "в конце концов, не завершатся успехом, поскольку возобладает благоразумие".
"Иран является большой, гордой страной, и мы не отнесемся беспечно к военной атаке", - заявил Зариф.
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
17 мая, 08:00
США готовятся посылать на Иран "500 ракет в день" и рекламируют наши ПВО
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
В годовщину выхода США из ядерной сделки в мае 2019-го Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана
27 июня, 08:00
Если завтра война: что сулит России конфликт Ирана и США
201010
Обсудить 0
Выход США из ядерной сделки по ИрануМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
РИА
Новости
Ракетный комплекс Искандер-М . Архивное фото
СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
В конгресс США внесли проект резолюции с осуждением Трампа
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
Буровая платформа у побережья Кипра. Архивное фото
Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
Последствия авиаудара арабской коалиции по столице Йемена. Архивное фото
Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране. Архивное фото
Иран хочет сохранить СВПД, полагают американские эксперты
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
Совет ЕС поддержал инициативу сократить помощь Турции
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Совет ЕС поручил Могерини продолжить работу над санкциями против Турции
Вид на Анкару. Архивное фото
Турция ответила на санкции Евросоюза
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
ЕС надеется на возвращение Ирана к полному выполнению ядерной сделки
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США выразил надежду на "творческие" переговоры с КНДР
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Роспотребнадзор рассказал, какие вопросы о хлебе волнуют россиян
10:25Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД
10:23Симоньян посмеялась над CNN из-за их материала о связи Ассанжа с RT
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния