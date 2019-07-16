Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, но против этого "не возражало" бы его окружение.
"Я не думаю, что президент Трамп хочет войны, но я убежден, что его окружение не было бы против", - заявил Зариф.
Он добавил, что Трамп находится под давлением, однако попытки окружения повлиять на его решение "в конце концов, не завершатся успехом, поскольку возобладает благоразумие".
"Иран является большой, гордой страной, и мы не отнесемся беспечно к военной атаке", - заявил Зариф.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
В годовщину выхода США из ядерной сделки в мае 2019-го Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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