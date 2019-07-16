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РИА Новости

Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене

02:33
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© AP Photo / Hani MohammedПоследствия авиаудара арабской коалиции по столице Йемена. Архивное фото
Последствия авиаудара арабской коалиции по столице Йемена. Архивное фото
© AP Photo / Hani Mohammed
Последствия авиаудара арабской коалиции по столице Йемена. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халед бин Салман Аль-Сауд провел встречу со спецпосланником генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом и заявил о приверженности Эр-Рияда политическому решению конфликта в Йемене.
"Встретился со спецпосланником по Йемену, чтобы подчеркнуть нашу приверженность благополучию йеменского народа и необходимость положить конец вмешательству Ирана в Йемен. Я также подчеркнул нашу поддержку политического решения и необходимость выполнения хуситами подписанных соглашений, включая достигнутые в Стокгольме", - написал замминистра обороны королевства в Twitter.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме.
С момента заключения первого с начала военного противостояния в Йемене мирного соглашения в декабре 2018 года стороны конфликта не перестают обвинять друг друга в его нарушении. Стокгольмские договоренности предусматривали прекращение огня в городе-порту Ходейда на Красном море и начало постепенного вывода формирований хуситов из Ходейды, а также портов Салифа и Рас-Иса. С этой целью был создан мониторинговый комитет, в который вошли представители враждующих сторон и глава группы наблюдателей ООН.
Управление Генеральной администрации президента Йемена после бомбардировки
24 июля 2018, 09:58Сказано в эфире - Радио Sputnik
Йемен превратился в "арабское Сомали"Глава Верховного политического совета хуситов попросил у России помощи в разрешении военного конфликта в Йемене. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, почему призыв о помощи был адресован именно Москве.
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Саудовская АравияЙеменООНВ мире
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