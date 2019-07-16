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РИА Новости

В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь

02:10
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Великобритания не вышлет основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где законодательно предусмотрена смертная казнь, заявил замглавы МИД Алан Данкан. Его слова передает агентство Efe.
"Это основополагающее условие достигнутого нами соглашения", — отметил он на пресс-конференции с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией в Кито.
Данкан добавил, что Лондон заботится о здоровье Ассанжа.
В Великобритании решение об экстрадиции принимает лично глава МВД, однако руководствуется при этом жесткими правилами и нормами европейского и британского законодательства.
"Экстрадиция запрещена в законодательном порядке, если данному лицу грозит смертная казнь (если министр не получает должные письменные гарантии, что данное лицо не будет приговорено к смертной казни, или, если будет приговорено, данный приговор не будет осуществлен)", — указывается в справке на сайте британского правительства.
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Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
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С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Однако в начале апреля этого года он покинул дипмиссию, и его сразу же задержали по ордеру, выданному семь лет назад за неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
Первого мая Ассанжа приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Вскоре после этого прокуратура Швеции возобновила следствие по его делу.
Власти США, в свою очередь, предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Британский суд рассмотрит вопрос об экстрадиции основателя Wikileaks в Соединенные Штаты в начале следующего года.
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Арест Джулиана АссанжаДжулиан АссанжВеликобританияСШАВ мире
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