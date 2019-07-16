В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Великобритания не вышлет основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где законодательно предусмотрена смертная казнь, заявил замглавы МИД Алан Данкан. Его слова передает агентство Великобритания не вышлет основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где законодательно предусмотрена смертная казнь, заявил замглавы МИД Алан Данкан. Его слова передает агентство Efe

"Это основополагающее условие достигнутого нами соглашения", — отметил он на пресс-конференции с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией в Кито.

Данкан добавил, что Лондон заботится о здоровье Ассанжа.

В Великобритании решение об экстрадиции принимает лично глава МВД, однако руководствуется при этом жесткими правилами и нормами европейского и британского законодательства.

"Экстрадиция запрещена в законодательном порядке, если данному лицу грозит смертная казнь (если министр не получает должные письменные гарантии, что данное лицо не будет приговорено к смертной казни, или, если будет приговорено, данный приговор не будет осуществлен)", — указывается в справке на сайте британского правительства.

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.

С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Однако в начале апреля этого года он покинул дипмиссию, и его сразу же задержали по ордеру, выданному семь лет назад за неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая Ассанжа приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Вскоре после этого прокуратура Швеции возобновила следствие по его делу.