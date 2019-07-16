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2019-07-16T02:06Z
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РИА Новости

СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

02:06
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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. США намерены обсудить с Россией идею трехстороннего договора по ядерному оружию с Китаем. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Уточняется, что переговоры могут состояться в среду в Женеве в рамках встречи замгоссекретаря Джона Салливана и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова по стратегической стабильности.
"Мы вообще-то считаем, что, постучав по дереву, мы подошли к тому моменту, когда можем попытаться вновь начать (дискуссии. — Прим. ред.). Я говорю "постучав по дереву", потому что мы, к сожалению, всегда в одном инциденте от срыва (переговоров. — Прим. ред.)", — сказал один из источников агентства.
Вместе с тем США не ждут прорыва по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также считают преждевременным обсуждение продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), добавил он.
Ранее договор "нового поколения" между Вашингтоном, Москвой и Пекином предлагал Дональд Трамп. Отмечалось, что документ должен затрагивать все типы ядерного оружия, более конкретные варианты не высказывались.
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СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия. В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила. В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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И т.д., и т.п., и ДРСМД. Генсек НАТО оставил России "последний шанс"Чтобы разобраться в этой истории, совсем не обязательно быть генсеком Североатлантического альянса. Напротив, лучше не быть им вовсе. И тогда все станет на свои места.
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КитайРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Да, кто же теперь верит договорам с США?
16 июля, 07:04
oobsydit
2810100
Никаких договоров с шулерами. шестисторонний с Ираном они уже заключили. Для них любой договор - не договор, а оснований для введения санкций за невыполнение. И при этом не важно, выполняется договор или нет Так что нет договора - нет оснований. Все свободны.
16 июля, 08:28
НЛНаталья Лобова
2800100
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