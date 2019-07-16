СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. США намерены обсудить с Россией идею трехстороннего договора по ядерному оружию с Китаем. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. США намерены обсудить с Россией идею трехстороннего договора по ядерному оружию с Китаем. Об этом сообщило агентствосо ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Уточняется, что переговоры могут состояться в среду в Женеве в рамках встречи замгоссекретаря Джона Салливана и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова по стратегической стабильности.

"Мы вообще-то считаем, что, постучав по дереву, мы подошли к тому моменту, когда можем попытаться вновь начать (дискуссии. — Прим. ред.). Я говорю "постучав по дереву", потому что мы, к сожалению, всегда в одном инциденте от срыва (переговоров. — Прим. ред.)", — сказал один из источников агентства.

Вместе с тем США не ждут прорыва по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также считают преждевременным обсуждение продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), добавил он.

Ранее договор "нового поколения" между Вашингтоном, Москвой и Пекином предлагал Дональд Трамп. Отмечалось, что документ должен затрагивать все типы ядерного оружия, более конкретные варианты не высказывались.

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия. В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила. В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.