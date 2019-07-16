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РИА Новости

Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра

01:52
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© AP Photo / Petros KaradjiasБуровая платформа у побережья Кипра. Архивное фото
Буровая платформа у побережья Кипра. Архивное фото
© AP Photo / Petros Karadjias
Буровая платформа у побережья Кипра. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Совет ЕС отметил серьезное негативное влияние буровых операций Турции в водах Кипра на отношения страны с ЕС и призвал Анкару прекратить свою буровую деятельность, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
"Совет вновь подтверждает серьезное незамедлительное негативное влияние, которое такие незаконные действия оказывают на весь спектр отношений ЕС с Турцией. Совет вновь призывает Турцию воздерживаться от таких действий, действовать в духе добрососедства и уважать суверенитет и суверенные права Кипра в соответствии с международным правом", - говорится в документе.
Ранее министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. По данным издания Focus, секционные меры среди прочего предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.
В ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
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Вчера, 22:36
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Ранее МИД Греции осудил бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра, и потребовал немедленно прекратить его. Саммит ЕС ранее выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события. Как заявила представитель госдепа Морган Ортагус, США считают действия Турции в территориальных водах Кипра "провокационным шагом" и призывают Анкару остановить бурение.
В МИД РФ ранее отмечали, что Москва обеспокоена действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, призывает стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
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