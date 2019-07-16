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РИА Новости

МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном

01:45
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ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. МИД Грузии осудил произошедший инцидент на грузино-азербайджанской границе у монастырского комплекса Давид-Гареджи и сообщает, что подобное не соответствует партнерским отношениям двух стран.
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство. В сети появилось видео с инцидентом. Как заявил гид, работающий в монастырском комплексе Давид-Гареджи, рядом с которым произошел инцидент, протест местных жителей вызвало то, что азербайджанские пограничники якобы без разрешения вынесли из церкви иконы.
"Подобные инциденты не соответствуют существующим стратегическим и партнерским отношениям двух стран, поэтому считаем, что своевременно должны быть продолжены встречи групп экспертов и комиссий по делимитации, в чем грузинская сторона выражает полную готовность", - сказано в заявлении МИД.
Ведомство отмечает, что также важно, чтобы общественность воздерживалась от эмоций с целью предотвращения провокаций.
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Древнейший грузинский пещерный монастырский комплекс Давид-Гареджи расположен на несогласованном участке границы. Ситуация вокруг границы обострилась в конце апреля, когда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно - части комплекса Давид-Гареджи.
В конце мая, спустя восемь лет, возобновила работу совместная комиссия по делимитации и демаркации границы. Власти Грузии призывают население воздерживаться от эмоциональных оценок и дать руководству двух стран время для проведения переговоров в спокойной обстановке.
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