МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. МИД Грузии осудил произошедший инцидент на грузино-азербайджанской границе у монастырского комплекса Давид-Гареджи и сообщает, что подобное не соответствует партнерским отношениям двух стран.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство. В сети появилось видео с инцидентом. Как заявил гид, работающий в монастырском комплексе Давид-Гареджи, рядом с которым произошел инцидент, протест местных жителей вызвало то, что азербайджанские пограничники якобы без разрешения вынесли из церкви иконы.

"Подобные инциденты не соответствуют существующим стратегическим и партнерским отношениям двух стран, поэтому считаем, что своевременно должны быть продолжены встречи групп экспертов и комиссий по делимитации, в чем грузинская сторона выражает полную готовность", - сказано в заявлении МИД.

Ведомство отмечает, что также важно, чтобы общественность воздерживалась от эмоций с целью предотвращения провокаций.

Древнейший грузинский пещерный монастырский комплекс Давид-Гареджи расположен на несогласованном участке границы. Ситуация вокруг границы обострилась в конце апреля, когда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно - части комплекса Давид-Гареджи.