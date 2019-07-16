Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T01:40Z
https://ria.ru/20190716/1556556729.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40846/68/408466890_0:323:3408:2240_1036x0_80_0_0_ff1c0181b0161b52028c0f03b01de191.jpg
РИА Новости

В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ

01:40
306
© AP Photo / Guillermo AriasСтена на границе Мексики и США. Архивное фото
Стена на границе Мексики и США. Архивное фото
© AP Photo / Guillermo Arias
ЖЕНЕВА, 16 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обеспокоено новым законодательством США, которое ограничивает возможность запросить убежище для тех, кто пересекает южные границы Штатов, говорится в заявлении УВКБ ООН, опубликованном в понедельник вечером.
Согласно решению США, все лица, которые въехали на территорию страны через южную сухопутную границу, будут считаться не имеющими права на убежище, если они сначала прошли через третье государство и не попытались запросить в нем убежища. По мнению УВКБ ООН, эти ограничения повысят угрозу безопасности для людей, которые и так нуждаются в международной защите от преследований и насилия.
"Мы понимаем, что система предоставления убежища в США перегружена. И мы готовы играть конструктивную роль, если понадобится, с тем, чтобы снять часть нагрузки. Но мы глубоко озабочены в связи с новой мерой. Она поставит под угрозу и без того уязвимые семьи... Эта мера строгая и не является лучшим выбранным путем", - заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
В УВКБ ООН полагают, что новые меры серьезно ограничат право на просьбу об убежище для мигрантов и беженцев, а также не соответствуют международным обязательствам, которые взяли на себя США.
Американский пограничник обыскивает Сандру Санчес из Гондураса на глазах у ее дочери. 12 июня 2018
12 апреля, 15:44
Снимок плачущей на границе США девочки выиграл World Press Photo
021011
Обсудить 0
Филиппо ГрандиУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевООНСШАВ мире
Рекомендуем
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
РИА
Новости
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Stratfor назвала "слабые стороны" C-400
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Лента
новостей
Спутниковый снимок военной базы Зона 51 в американском штате Невада
Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
Вадим Рабинович
Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
Вблизи индонезийского острова Бали произошло землетрясение магнитудой 6,1
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
В конгресс США внесли проект резолюции с осуждением Трампа
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Евросоюз продлил санкции против КНДР
Озеро Севан. Архивное фото
Вице-премьер Армении рассказал, как изменение климата влияет на озеро Севан
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Роспотребнадзор рассказал, какие вопросы о хлебе волнуют россиян
10:25Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД
10:23Симоньян посмеялась над CNN из-за их материала о связи Ассанжа с RT
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния