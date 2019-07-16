Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагает конфисковывать имущество у коррупционеров, об этом он заявил в интервью газете "Известия".
В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статьи 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера.
Бастрыкин считает, что так как в связи с отнесением конфискации к иным мерам уголовно-правового характера и необязательностью для суда ее применения "судьями часто не реализуются такого рода полномочия".
"Отмечу также, что мы по-прежнему настаиваем на введении института уголовной ответственности юридических лиц. Ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц", - добавил он.
9 декабря 2018, 02:29В России стали чаще брать взятки