Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров

В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статьи 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера.

Бастрыкин считает, что так как в связи с отнесением конфискации к иным мерам уголовно-правового характера и необязательностью для суда ее применения "судьями часто не реализуются такого рода полномочия".