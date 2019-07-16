В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Конгрессвумен Ильхам Омар заявила, что президент США Дональд Трамп в открытую нарушает основополагающие права человека и настало время для его импичмента.

Ранее Трамп написал в Twitter , что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством". Он предложил им уехать обратно "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали". Позднее он добавил, что если люди "недовольны" происходящим в США, "они могут уехать". Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими.

"Президент нарушает основополагающие права человека", - сказала Омар на пресс-конференции. По ее словам, Трамп возглавляет "наиболее коррупционную администрацию за всю историю". "Настало время для импичмента этого президента", - подчеркнула демократ.

Омар отметила, что повестка Трампа является повесткой "белых националистов" в США.

К ее высказываниям присоединились также демократы Рашида Тлаиб, Александриа Оказио-Кортес, а также Аянна Прессли.