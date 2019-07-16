Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Циклон принесет сильные грозовые дожди на территорию Центрального федерального округа в среду, говорится в сообщении Гидрометцентра.
"На юго-западе Центрального федерального округа образуется циклон, который принесет сильные грозовые дожди на большую часть территории", - сообщают синоптики.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, дожди и грозы ожидают столичный регион в четверг.
"В пятницу и субботу циклон, который "зависнет" над севером ЦФО, немного ослабеет. Ветер стихнет, но дожди не прекратятся. В ночные часы ожидаются все те же плюс 9 ... плюс 16 градусов, а днем - плюс 17 ... плюс 24 градуса", - сообщает служба.
Синоптики отмечают, что несмотря на потепление, температуры июля продолжают оставаться на 2-3 градуса ниже климатической нормы.
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