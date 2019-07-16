Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России

"В пятницу и субботу циклон, который "зависнет" над севером ЦФО, немного ослабеет. Ветер стихнет, но дожди не прекратятся. В ночные часы ожидаются все те же плюс 9 ... плюс 16 градусов, а днем - плюс 17 ... плюс 24 градуса", - сообщает служба.