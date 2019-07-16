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РИА Новости

Евросоюз продлил санкции против КНДР

01:03
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Европейский Союз продлил действие санкций, введенных против физических и юридических лиц КНДР, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Как отмечается в документе, Совет ЕС пересмотрел собственный санкционный список лиц, против которых действует заморозка активов и ограничения передвижения. Санкции ЕС, введенные в индивидуальном порядке, действуют против 57 человек и девяти юридических лиц.
Также в санкционном списке ЕС против КНДР значатся 80 физических и 75 юридических лиц, упомянутых в резолюциях Совета Безопасности ООН.
Санкции были введены в связи с деятельностью КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.
Сотрудница метрополитена Пхеньяна
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