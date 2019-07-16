Евросоюз продлил санкции против КНДР

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Европейский Союз продлил действие санкций, введенных против физических и юридических лиц КНДР, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Как отмечается в документе, Совет ЕС пересмотрел собственный санкционный список лиц, против которых действует заморозка активов и ограничения передвижения. Санкции ЕС, введенные в индивидуальном порядке, действуют против 57 человек и девяти юридических лиц.

Также в санкционном списке ЕС против КНДР значатся 80 физических и 75 юридических лиц, упомянутых в резолюциях Совета Безопасности ООН.