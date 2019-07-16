Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной

Полиция Албании в начале июля сообщила о задержании находящегося в международном розыске по подозрению в терроризме гражданина РФ 34 лет, уроженца Норильска, ордер на арест которого суд Надтеречного района Чеченской Республики выдал 8 апреля 2015 года. В июне 2013 года задержанный сбежал из России в Сирию, где, по данным следствия, присоединился к террористической группировке ИГ* и "активно участвовал в боевых действиях против государственных вооруженных сил Сирии".