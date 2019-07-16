Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной

БЕЛГРАД, 16 июл - РИА Новости. Задержанный в Албании по российскому ордеру Интерпола за терроризм Расул Мислаев представился албанским властям Диего Марадоной, сообщило албанское издание Panorama.
Полиция Албании в начале июля сообщила о задержании находящегося в международном розыске по подозрению в терроризме гражданина РФ 34 лет, уроженца Норильска, ордер на арест которого суд Надтеречного района Чеченской Республики выдал 8 апреля 2015 года. В июне 2013 года задержанный сбежал из России в Сирию, где, по данным следствия, присоединился к террористической группировке ИГ* и "активно участвовал в боевых действиях против государственных вооруженных сил Сирии".
В Албании он лишен свободы и ожидает экстрадиции на основании статьи "участие в незаконных вооруженных формированиях в иностранном государстве".
"Задержанный в ходе допроса в городе Дуррес отверг обвинения российских властей, утверждая, что в Сирию отправился собирать пожертвования для пострадавших от войны... Сотрудникам центра временного содержания в Каречe (под Дурресом) он представился как Диего Марадона", - сообщило издание.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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