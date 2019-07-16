Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T00:58Z
https://ria.ru/20190716/1556556437.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113893/65/1138936548_0:165:1804:1180_1036x0_80_0_0_3a7f602914b800a20f16591bc41525e6.jpg
РИА Новости

Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной

00:58
630
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДиего Марадона. Архивное фото
Диего Марадона. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Диего Марадона. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 июл - РИА Новости. Задержанный в Албании по российскому ордеру Интерпола за терроризм Расул Мислаев представился албанским властям Диего Марадоной, сообщило албанское издание Panorama.
Полиция Албании в начале июля сообщила о задержании находящегося в международном розыске по подозрению в терроризме гражданина РФ 34 лет, уроженца Норильска, ордер на арест которого суд Надтеречного района Чеченской Республики выдал 8 апреля 2015 года. В июне 2013 года задержанный сбежал из России в Сирию, где, по данным следствия, присоединился к террористической группировке ИГ* и "активно участвовал в боевых действиях против государственных вооруженных сил Сирии".
В Албании он лишен свободы и ожидает экстрадиции на основании статьи "участие в незаконных вооруженных формированиях в иностранном государстве".
"Задержанный в ходе допроса в городе Дуррес отверг обвинения российских властей, утверждая, что в Сирию отправился собирать пожертвования для пострадавших от войны... Сотрудникам центра временного содержания в Каречe (под Дурресом) он представился как Диего Марадона", - сообщило издание.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Конор Макгрегор. Архивное фото
8 октября 2018, 21:05
В Уфе неизвестный представился Макгрегором и пожаловался в полицию на побои
4130013
Обсудить 0
Диего МарадонаИнтерполАлбанияРоссияВ мире
Рекомендуем
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
РИА
Новости
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Stratfor назвала "слабые стороны" C-400
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Лента
новостей
Спутниковый снимок военной базы Зона 51 в американском штате Невада
Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Вадим Рабинович
Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве
Вблизи индонезийского острова Бали произошло землетрясение магнитудой 6,1
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Озеро Севан. Архивное фото
Вице-премьер Армении рассказал, как изменение климата влияет на озеро Севан
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Родные пострадавших при пожаре у ТЭЦ в Мытищах могут получить выплаты
Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
Луна во время затмения над горой Ай-Петри в Крыму
Следующее полное лунное затмение можно будет наблюдать в России в 2025 году
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Роспотребнадзор рассказал, какие вопросы о хлебе волнуют россиян
10:25Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД
10:23Симоньян посмеялась над CNN из-за их материала о связи Ассанжа с RT
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния