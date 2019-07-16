В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отечественные специалисты изобрели уникальный препарат, который может создать прорыв в лечении аутоиммунных заболеваний, преимущественно в лечении заболеваний суставов и псориатического артрита, первая фаза клинических испытаний запланирована на осень 2019 года, заявили в министерстве здравоохранения Российской Федерации.

"Российским ученым удалось добиться значительного успеха в разработке генноинженерного лекарственного препарата нового поколения для лечения аутоиммунных заболеваний... создан уникальный, не имеющий аналогов в мире препарат для лечения анкилозирующего спондилита "болезнь Бехтерева" (особенность которого - сращивание костей - ред.) и псориатического артрита. Если его эффективность подтвердится у пациентов, то это будет прорыв мирового уровня в лечении аутоиммунных заболеваний различного происхождения", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Российской Федерации Веронику Скворцову.

По ее словам, разработка действует только на пораженные заболеванием клетки иммунной системы, при этом не влияя на общий иммунный фон. В сообщении пресс-службы уточняется, что препарат способен на длительный срок устранить первопричину заболевания, когда, по данным минздрава, современные способы лечения направлены на устранение последствий.

При этом, по оценкам ведомства, средство не будет вызывать привыкания, и, как следует из пресс-релиза, его достаточно применять лишь один раз в три-пять лет, в то время как существующие сегодня препараты требуется употреблять еженедельно или ежемесячно.

В ведомстве добавили, что доклинические исследования уже завершены. Так, в ходе испытаний препарат показал высокую эффективность и безопасность не только на лабораторных мелких животных, но и на обезьянах.

"В результате препарат останавливает прогрессирование заболевания у животных, приводит к регрессу процессов разрушения суставов, предотвращает нарушение функций суставов в период его применения. Не снижая общий иммунный фон, препарат не приводит к развитию туберкулеза и других иммуносупрессивных осложнений", - говорится в сообщении.