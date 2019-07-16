Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T00:54Z
https://ria.ru/20190716/1556556415.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний

00:54
1856
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отечественные специалисты изобрели уникальный препарат, который может создать прорыв в лечении аутоиммунных заболеваний, преимущественно в лечении заболеваний суставов и псориатического артрита, первая фаза клинических испытаний запланирована на осень 2019 года, заявили в министерстве здравоохранения Российской Федерации.
"Российским ученым удалось добиться значительного успеха в разработке генноинженерного лекарственного препарата нового поколения для лечения аутоиммунных заболеваний... создан уникальный, не имеющий аналогов в мире препарат для лечения анкилозирующего спондилита "болезнь Бехтерева" (особенность которого - сращивание костей - ред.) и псориатического артрита. Если его эффективность подтвердится у пациентов, то это будет прорыв мирового уровня в лечении аутоиммунных заболеваний различного происхождения", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Российской Федерации Веронику Скворцову.
По ее словам, разработка действует только на пораженные заболеванием клетки иммунной системы, при этом не влияя на общий иммунный фон. В сообщении пресс-службы уточняется, что препарат способен на длительный срок устранить первопричину заболевания, когда, по данным минздрава, современные способы лечения направлены на устранение последствий.
При этом, по оценкам ведомства, средство не будет вызывать привыкания, и, как следует из пресс-релиза, его достаточно применять лишь один раз в три-пять лет, в то время как существующие сегодня препараты требуется употреблять еженедельно или ежемесячно.
Синапс
5 июля, 14:23
Ученые выяснили, как заставить мозг избавиться от рассеянного склероза
В ведомстве добавили, что доклинические исследования уже завершены. Так, в ходе испытаний препарат показал высокую эффективность и безопасность не только на лабораторных мелких животных, но и на обезьянах.
"В результате препарат останавливает прогрессирование заболевания у животных, приводит к регрессу процессов разрушения суставов, предотвращает нарушение функций суставов в период его применения. Не снижая общий иммунный фон, препарат не приводит к развитию туберкулеза и других иммуносупрессивных осложнений", - говорится в сообщении.
По словам Скворцовой, к клиническим испытаниям лекарственного препарата планируют приступить уже в этом году - первая фаза запланированы на осень 2019 года. Уточняется, что впоследствии в кратчайшие сроки можно будет приступить к его выпуску после государственной регистрации.
Бактерия атакует иммунную систему
23 мая, 09:00
Ученые совершили прорыв в диагностике состояния иммунной системы
3510102
Обсудить 0
Министерство здравоохранения РФВероника СкворцоваРоссияРИА НаукаОбщество
Рекомендуем
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Топинамбур
Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток
Ракетный комплекс Искандер-М
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
Лента
новостей
В Крыму глава района ушла в отставку по итогам антикоррупционной проверки
Каменная волна Аризоны
Ученые раскрыли тайну появления "подземного океана" в недрах Земли
В медцентре рассказали о пациентке, умершей во время массажа
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
СМИ узнали о предложении продлить заморозку накопительной части пенсий
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине. Архивное фото
Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко
Оперная певица Анна Нетребко выступает на концерте Оперный бал
Анна Нетребко эпатажно выступила в мини-юбке
Крымский мост
В Сети высмеяли заявление Турчинова о Крымском мосте
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации части руки
Ливень и штормовой ветер в Москве. Архивное фото
Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
Бойцы группы Альфа
Ветеран группы сообщил об увольнении командира "Альфы"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Роспотребнадзор рассказал, какие вопросы о хлебе волнуют россиян
10:25Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД
10:23Симоньян посмеялась над CNN из-за их материала о связи Ассанжа с RT
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния