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РИА Новости

Stratfor назвала "слабые стороны" C-400

00:45
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
По версии специалистов центра, опасность для ЗРК может представлять массированная атака, если работа С-400 не подкреплена другими средствами противовоздушной обороны.
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В отчете также отмечается, что дальность действия ЗРК может достигать 400 километров, однако географические условия, например гористая местность, могут понизить эффективность радиолокационных возможностей этого оружия. Поэтому, утверждают в Stratfor, в горах С-400 может сбить низколетящую крылатую ракету не на расстоянии сотен километров, а лишь на расстоянии десятков.
В конечном итоге, подчеркивают специалисты центра, эффективность использования ПВО российского производства зависит от страны, в которой его применяют, и навыков военных операторов.
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С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
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147630209537
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StratforС-400 «Триумф»РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
С300 то же не стрельнуло ещё ни разу в Сирии и это такая же...
16 июля, 01:55
ДСДжон Сильвер
6210201147
"... если работа С-400 не подкреплена другими средствами..." - Если б да кабы, то во рту росли б грибы)))
16 июля, 00:47
llevone2017
142121009
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