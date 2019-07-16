Stratfor назвала "слабые стороны" C-400

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor

По версии специалистов центра, опасность для ЗРК может представлять массированная атака, если работа С-400 не подкреплена другими средствами противовоздушной обороны.

В отчете также отмечается, что дальность действия ЗРК может достигать 400 километров, однако географические условия, например гористая местность, могут понизить эффективность радиолокационных возможностей этого оружия. Поэтому, утверждают в Stratfor, в горах С-400 может сбить низколетящую крылатую ракету не на расстоянии сотен километров, а лишь на расстоянии десятков.

В конечном итоге, подчеркивают специалисты центра, эффективность использования ПВО российского производства зависит от страны, в которой его применяют, и навыков военных операторов.

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.