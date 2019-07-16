ОНК: одного из задержанных на незаконной акции в Москве госпитализировали

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Один из задержанных в воскресенье во время незаконной акции у Мосгоризбиркома доставлен в больницу из отдела полиции, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

В воскресение прошла несанкционированная акция ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. Во время митинга сотрудники полиции неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники несогласованной акции начали скандировать лозунги и отказываться покидать сквер у здания избиркома. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. В ходе несанкционированной акции полиция задержала 25 человек.

"Члены ОНК посетили два столичных ОМВД по районам Лужники и Хамовники, куда было доставлено большинство людей, задержанных на несанкционированной акции. Двое задержанных - Алексей Миняйло и Максим Верхотуров - пожаловались на побои, которые, по их словам, им нанесли полицейские. Позже Верхотуров, по нашей информации, был доставлен на скорой в больницу, где он находится и сейчас", - отметил Мельников.

По его словам, правозащитники также побывали у кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой, которую оставили до суда в отделении полиции. По словам Мельникова, она пожаловалась на антисанитарные условия в ряде помещений ОМВД и на то, что ей долго не давали ингалятор для астматиков. "Позже ингалятор ей выдали", - рассказал собеседник агентства.