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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ОНК: одного из задержанных на незаконной акции в Москве госпитализировали

00:21
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Один из задержанных в воскресенье во время незаконной акции у Мосгоризбиркома доставлен в больницу из отдела полиции, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
В воскресение прошла несанкционированная акция ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. Во время митинга сотрудники полиции неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники несогласованной акции начали скандировать лозунги и отказываться покидать сквер у здания избиркома. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. В ходе несанкционированной акции полиция задержала 25 человек.
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"Члены ОНК посетили два столичных ОМВД по районам Лужники и Хамовники, куда было доставлено большинство людей, задержанных на несанкционированной акции. Двое задержанных - Алексей Миняйло и Максим Верхотуров - пожаловались на побои, которые, по их словам, им нанесли полицейские. Позже Верхотуров, по нашей информации, был доставлен на скорой в больницу, где он находится и сейчас", - отметил Мельников.
По его словам, правозащитники также побывали у кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой, которую оставили до суда в отделении полиции. По словам Мельникова, она пожаловалась на антисанитарные условия в ряде помещений ОМВД и на то, что ей долго не давали ингалятор для астматиков. "Позже ингалятор ей выдали", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что члены ОНК планируют подготовить отчет руководству ГУМВД по Москве для обсуждения и проведения по его итогам проверки действий полиции в ходе акции протеста.
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