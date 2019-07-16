Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T00:00Z
https://ria.ru/20190716/1556556035.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154798/90/1547989079_0:0:3119:1754_1036x0_80_0_0_cb13bbd09d40042fa9c0d489e50cafdc.jpg
РИА Новости

Совет ЕС поручил Могерини продолжить работу над санкциями против Турции

00:00
391
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет ЕС поручил главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и Еврокомиссии продолжить работу над вариантами санкций против Турции в связи с ее действиями в исключительной экономической зоне Кипра, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
"Совет продолжает заниматься этим вопросом и в соответствии с выводами Европейского совета от 20 июня предлагает высокому представителю и комиссии продолжить работу над вариантами точечных мер в свете продолжающихся буровых работ в Восточном Средиземноморье. Совет будет внимательно следить за развитием событий и при необходимости вернется к этому вопросу", - говорится в документе.
Флаг Турецкой Республики Северного Кипра
Вчера, 00:49
Кипрский конфликт в 1974 году
Ранее министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. По данным издания Focus, секционные меры среди прочего предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.
В ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
В МИД РФ ранее отмечали, что Москва обеспокоена действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, призывает стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
261027
Обсудить 0
Федерика МогериниЕвросоюзТурцияВ мире
Рекомендуем
Совет ЕС поддержал инициативу сократить помощь Турции
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассматривает возможность увольнения министра торговли, сообщают СМИ
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Совет ЕС сообщил о санкциях против Турции
Фетхуллах Гюлен
В США прокомментировали переданные Турцией сведения для выдачи Гюлена
Лента
новостей
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Жириновский рассказал, что Эрдоган заявлял о готовности выйти из НАТО
В Госдепе заявили о намерении сохранить хорошие отношения с Россией
Буровая платформа у побережья Кипра. Архивное фото
Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине. Архивное фото
Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Ричард Спенсер стал временным и. о. главы Пентагона
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Stratfor назвала "слабые стороны" C-400
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Евросоюз продлил санкции против КНДР
Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини назвала США лучшим партнером Евросоюза
Крымский мост
В Сети высмеяли заявление Турчинова о Крымском мосте
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Роспотребнадзор рассказал, какие вопросы о хлебе волнуют россиян
10:25Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД
10:23Симоньян посмеялась над CNN из-за их материала о связи Ассанжа с RT
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния