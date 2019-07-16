Софи Тернер и Джо Джонас поделились фото медового месяца на Мальдивах

Софи Тернер и Джо Джонас на премьере документального фильма "В погоне за счастьем"

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и музыкант Джо Джонас проводят "тропический" медовый месяц на Мальдивах, . Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и музыкант Джо Джонас проводят "тропический" медовый месяц на Мальдивах, сообщает E! News.

Тернер и Джонас поселились на роскошной вилле на острове Кунвунадху. Одна ночь там стоит от 1400 до 28 тысяч долларов.

"Рай, - поделилась Тернер в своем Инстаграме. – Просто волшебное место". Тернер и Джонас уже отдыхали вместе на Мальдивах в 2018 году.