Софи Тернер и Джо Джонас поделились фото медового месяца на Мальдивах

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и музыкант Джо Джонас проводят "тропический" медовый месяц на Мальдивах, сообщает E! News.
Тернер и Джонас поселились на роскошной вилле на острове Кунвунадху. Одна ночь там стоит от 1400 до 28 тысяч долларов.
"Рай, - поделилась Тернер в своем Инстаграме. – Просто волшебное место". Тернер и Джонас уже отдыхали вместе на Мальдивах в 2018 году.
Молодожены обменялись кольцами в Лас-Вегасе в мае, а затем широко отпраздновали бракосочетание в Париже.
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