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РИА Новости
Культура

"Кошмар на улице Вязов" снова хотят переснять

02:36
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© Фото : New Line Cinema. 1984Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"(1984)
Кадр из фильма Кошмар на улице Вязов(1984)
© Фото : New Line Cinema. 1984
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Французский режиссер Александр Ажа, известный по фильмам "Зеркала", "Рога" и "Пираньи 3D", хотел бы снять перезапуск "Кошмара на улице Вязов", сообщает Screen Rant.
"Кошмар на улице Вязов" – один из самых травматичных фильмов моего детства, и я бы очень хотел изучить его, это целый мир, который можно исследовать", - рассказал Ажа.
Первый "ужастик" о серийном убийце Фредди Крюгере вышел 35 лет назад. У картины было семь сиквелов, а в 2010 году вышел перезапуск Сэмюэля Бейера, в котором роль маньяка исполнил Джеки Эрл Хейли.
Компания New Line Cinema, снимавшая первые фильмы про Крюгера, также рассматривает возможность снять очередной сиквел с теми же актерами. Сам Роберт Инглунд говорил, что хотел бы сыграть злодея еще один, последний раз.
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон
9 июля, 11:30
Сэмюэль Л. Джексон снимается в перезапуске хоррора "Пила"
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