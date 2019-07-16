"Кошмар на улице Вязов" снова хотят переснять

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Французский режиссер Александр Ажа, известный по фильмам "Зеркала", "Рога" и "Пираньи 3D", хотел бы снять перезапуск "Кошмара на улице Вязов", . Французский режиссер Александр Ажа, известный по фильмам "Зеркала", "Рога" и "Пираньи 3D", хотел бы снять перезапуск "Кошмара на улице Вязов", сообщает Screen Rant.

"Кошмар на улице Вязов" – один из самых травматичных фильмов моего детства, и я бы очень хотел изучить его, это целый мир, который можно исследовать", - рассказал Ажа.

Первый "ужастик" о серийном убийце Фредди Крюгере вышел 35 лет назад. У картины было семь сиквелов, а в 2010 году вышел перезапуск Сэмюэля Бейера, в котором роль маньяка исполнил Джеки Эрл Хейли.